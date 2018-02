Wydaje mi się, że wziąłem go z zaskoczenia. Z perspektywy pewnie ująłby to inaczej, ale wydaje mi się, że był absolutnie szczery w tym, co powiedział. Powiedział dokładnie to, co myśli. I powiedział dokładnie to, co próbuje sprzedać Polakom - ocenił w rozmowie z Jackiem Tacikiem izraelski dziennikarz Ronen Bergman. To na jego pytanie dotyczące ustawy o IPN na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef polskiego rządu odpowiedział używając sformułowania żydowscy sprawcy. Cała rozmowa w "Faktach po Faktach" o godzinie 19.20 w TVN24.